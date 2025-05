Il Rosso Volante | iniziate le riprese del film su Eugenio Monti con Giorgio Pasotti regia di Alessandro Angelini

. Al via le riprese de “Il Rosso Volante”, il nuovo film diretto da Alessandro Angelini ( L’aria salata, Alza la testa, Mina Settembre ), dedicato alla figura leggendaria di Eugenio Monti, pilota di bob a due e icona dello sport italiano. Il progetto, scritto da Silvia Napolitano, Giorgio Pasotti e Valerio Bariletti, è una coproduzione RAI Fiction, Wonder Film e Wonder Project, con il supporto della Veneto Film Commission. Il film sarà trasmesso prossimamente in prima serata su RAI 1. Il film “Il Rosso Volante”: la trama. Il Rosso Volante racconta la straordinaria storia di Eugenio Monti, sette volte campione del mondo nel bob e vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Grenoble nel 1968. Il film parte da un episodio simbolico: alle Olimpiadi di Innsbruck 1964, Monti, pur di non vincere “per errore”, presta un bullone ai rivali britannici Nash-Dixon, permettendo loro di gareggiare. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com

