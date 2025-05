Il Roma Borgata Festival porta l’arte dove pulsa la città vera

C’è chi dice che Roma si viva davvero solo se la attraversi fuori dalle cartoline, oltre i sanpietrini del centro: il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate e delle periferie romane, sembra pensarla così. Torna da maggio a settembre con un’edizione 2025 più viva che mai, con un’apertura da segnare in rosso sul calendario: il 18 maggio a Villa De Sanctis, per un pic-nic performativo che è tutto tranne che un banale brunch all’aria aperta. Leggi anche: — ALL’EUR ARRIVA L’OPERA LIRICA A BORDO DEL BATTELLO: DAL 19 AL 23 MAGGIO Nel Municipio V, tra coperte stese e performance artistiche, si svelerà il programma che animerà le periferie romane per tutta l’estate. Da Centocelle al Trullo, da Torpignattara al Corviale, la cultura scende in strada, si infila nei bar, nei mercati, nei cortili ATER e tra le panchine dei parchi, per incontrare il pubblico dove vive, lavora, gioca. 🔗Leggi su Funweek.it