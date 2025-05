Il rivale Pietro Piciocchi | La sfido a mostrare il libretto degli esami universitari E test antidroga a noi candidati

In vista delle elezioni del 25 e 26, il sindaco Pietro Piciocchi sfida la sua rivale a rivelare il libretto universitario e i test antidroga. L'attacco arriva in un contesto di polemiche legate alla laurea di lei, contro la quale pende un‚Äôinchiesta della Procura di Roma. Piciocchi accusa: ¬ę√ą solo un paravento dei soliti burattinai¬Ľ.

Il sindaco del centrodestra, in vista del voto del 25 e 26, sulla laurea della rivale, presa nell‚Äôateneo al centro di un fascicolo della Procura di Roma: ¬ęLei √® il paravento dei soliti burattinai. Test anti droga a tutti i politici¬Ľ. 🔗Leggi su Laverita.info ¬© Laverita.info - Il rivale Pietro Piciocchi: ¬ęLa sfido a mostrare il libretto degli esami universitari.E test antidroga a noi candidati¬Ľ

