Il ritorno di Angelina Jolie l' amore di Harris Dickinson e lo scatto perfetto di Emma Stone e Austin Butler | il red carpet di Eddington al Festival di Cannes 2025

Il Festival di Cannes 2025 esplode di emozioni: il ritorno di Angelina Jolie dopo 14 anni incanta, mentre il giovane Harris Dickinson brilla accanto a Rose Gray. Emma Stone e Austin Butler catturano l'attenzione con un'immagine indimenticabile. La quarta giornata sul red carpet di Eddington promette momenti iconici e glamour senza precedenti.

Il ritorno di Angelina Jolie a Cannes 2025 dopo 14 anni di assenza. Oggi sarà sulla spiaggia del Carlton Hotel

Si legge su vogue.it: Angelina Jolie al Festival di Cannes 2025: icona, madrina, visionaria. Il ritorno di una regina do 14 anni, grazie al Trophée Chopard. Glamour, cinema, leggenda Dopo quattordici anni di assenza, Angel ...

Angelina Jolie torna a Cannes dopo 14 anni: madrina, mentore e icona senza tempo

Secondo iodonna.it: Dopo oltre un decennio d’assenza, Angelina Jolie torna al Festival di Cannes 2025: sarà madrina del Trophée Chopard, premierà giovani talenti e presenterà due nuovi film, confermando il suo ruolo di ...

The Tourist, la storia d'amore clandestina di Angelina Jolie in Italia: ecco chi è il suo noto amante

Scrive libero.it: Dietro le quinte di un intrigo internazionale, tutto quello che (forse) non sapevi su The Tourist: dalle prime scelte come protagonisti al segreto della Jolie.

