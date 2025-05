Il risiko Veneto | se Zaia al Turismo De Carlo candidato

Il Risiko politico in Veneto si infiamma in vista delle Regionali d’autunno, con Luca Zaia che guida la corsa al nuovo Doge. I segnali distensivi verso Matteo Salvini, leader del suo partito, riflettono una strategia di alleanza. La questione del turismo si intreccia con le ambizioni di De Carlo, rendendo il panorama politico particolarmente dinamico.

Da un Luca all’altro? Il Risiko politico in Veneto con vista sulle Regionali d’autunno che insedieranno il nuovo Doge è cominciato. I segnali che arrivano da Luca Zaia verso il leader del suo partito, Matteo Salvini, sono distensivi. Di fatto il governatore serenissimo è ex da quando il Consiglio di Stato ha chiuso la porta . Il risiko Veneto: se Zaia al Turismo, De Carlo candidato L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il risiko Veneto: se Zaia al Turismo, De Carlo candidato

Luca Zaia: «Sul candidato alle elezioni regionali dirò la mia. Io ministro? No a scambi con Fratelli d'Italia»

ilgazzettino.it scrive: VENEZIA - «Non sono muto, dirò la mia, certo. Ma il lavoro preparatorio lo devono fare le segreterie del partito, il livello regionale con Alberto Stefani, il livello nazionale ...

Veneto, Zaia "Ok vincolo mandato, cittadini non tollerano cambi"

Lo riporta notizie.tiscali.it: Così il presidente del Veneto Luca Zaia in riferimento alla richiesta dei consiglieri regionali Silvia Rizzotto e Marco Andreoli di uscire, la prima dalla Lista Zaia e il secondo dalla Lega ...

Regionali Veneto, Salvini: "Dopo Zaia c'è solo Zaia, suo Governo è modello europeo"

ilgiornale.it scrive: "Dopo Zaia c’è solo Zaia. Sono contento perché Luca sarà protagonista delle prossime elezioni regionali in Veneto. Mettere in discussione il buon governo della Lega in Veneto sarebbe ingeneroso".

