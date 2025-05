Il riscatto di Choco | ceduto due volte al canile a Caserta | ora vive a Miami “Fa la vita di una star”

Dopo un anno di vita in un sottoscala dove non aveva mai conosciuto una carezza, il cane Choco è stato ceduto dalle persone che lo tenevano così. Non è stato fortunato e per una seconda volta è stato oggetto di una rinuncia di proprietà. La terza famiglia che si è interessata a lui però è stata quella giusta: dalla provincia di Caserta dove è nato oggi vive a Miami con una coppia amorevole che gli dà "una vita da vera star" 🔗Leggi su Fanpage.it

