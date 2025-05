Il regalo di Botti e Zuccarini a Salvini | un ritratto di Trump e uno di coppia con Francesca Verdini

A Foligno, Matteo Salvini riceve un doppio regalo dai sindaco Stefano Zuccarini e dall'artista Massimo Botti: un ritratto di Donald Trump e una foto di coppia con Francesca Verdini. Un omaggio artistico significativo che celebra legami e affinità politiche. "È stato un onore consegnarli", scrive Zuccarini sui social.

Doppio regalo da Foligno per Matteo Salvini. A consegnarlo il sindaco, Stefano Zuccarini. "Insieme al nostro talentuoso artista Massimo Botti - scrive Zuccarini sui social -, ho avuto l'onore di consegnare al vicepremier e ministro Matteo Salvini un significativo omaggio artistico: un dipinto.

