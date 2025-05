Il reato di dare uno schiaffo al proprio figlio Crepet | meglio dire loro ‘credo in te'

Il recente voto del Consiglio nazionale svizzero segna un passo significativo verso la tutela dei diritti dei minori. Con 134 voti favorevoli, è stata approvata una modifica al Codice civile che obbliga i genitori a educare i propri figli senza ricorrere a violenza, punizioni corporali o maltrattamenti, promuovendo un approccio più empatico e rispettoso.

Il Consiglio nazionale svizzero ha recentemente approvato una modifica al Codice civile che stabilisce l’obbligo per i genitori di educare i figli "senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né maltrattamenti degradanti". La riforma, passata con 134 voti favorevoli e 56 contrari, è ora al vaglio del Consiglio degli Stati per l’approvazione definitiva. L'articolo Il reato di dare uno schiaffo al proprio figlio, Crepet: “meglio dire loro ‘credo in te'” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

