il rally degli abeti è un evento che rende fiera tutta la comunità

Il Rally degli Abeti è uno degli appuntamenti sportivi più seguiti a livello regionale. Non solo perché il territorio si mobilita per vedere in pista i propri beniamini, ma anche perché il turismo - con le strutture ricettive e le numerose fonti d’intrattenimento che offre - ci guadagna. La manifestazione è molto attesa, ne abbiamo parlato con Francesco Andreotti (Vicepresidente di Abeti Racing) tra anticipazioni, aneddoti e curiosità. Quali particolarità avrà questa edizione? «In qualità di Vicepresidente Abeti Racing alle prese anche con il 12° Rally Abeti storico, mi auguro che il numero di partecipanti rispecchi il nostro impegno. Le novità riguardano in particolare il rally: motivi di manutenzione delle strade che compongono il circuito integrale hanno portato cambiamenti a livello di composizione e sviluppo del tracciato. 🔗Leggi su Lanazione.it

