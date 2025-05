il pullman cambia tragitto studenti appiedati

Civitanova, 16 maggio 2025 – Strada chiusa alcune ore per lavori in centro, cambia la viabilità del trasporto pubblico urbano ed extraurbano e decine di studenti che dovevano raggiungere le scuole a Macerata restano a piedi. Ieri mattina, mentre attendevano alle fermate di corso Umberto I e via Cecchetti hanno scoperto che non sarebbe transitato l’autobus della Contram perché il capolinea di partenza, invece che dal solito piazzale antistante alla chiesa di Cristo Re, era stato spostato in via Santa Rita, nel comparto della ex Cecchetti e quindi nel quartiere di San Marone. Una modifica disposta con una ordinanza comunale emessa il 12 maggio e dovuta alla necessità di chiudere via Buozzi ieri per alcune ore, dalle 5 alle 13, con l’obbligo per tutti i veicoli provenienti da corso Umberto I di tirare dritto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

