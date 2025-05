Il professore universitario che ha provato più di 250 ristoranti stranieri a Roma e ha creato pure una mappa

Il professor Universitario, esploratore culinario di Roma, ha assaporato oltre 250 ristoranti etnici, creando una mappa interattiva delle sue scoperte. Con oltre 10.000 visualizzazioni, la mappa è un tesoro per gli amanti delle cucine mondiali e viene costantemente aggiornata. Un viaggio gastronomico che invita a scoprire i sapori del mondo nella capitale italiana!

La sua mappa è stata visualizzata più di 10mila volte ed è in continuo aggiornamento. Unica regola per consultarla? Essere amanti delle cucine dal mondo

