New York – 16 maggio 2025 – Per gli studenti l’uso dell’ intelligenza artificiale è bandito, soprattutto in fase di esame o nelle stesura della tesi di laurea, ma cosa succede se ad avvalersi dell’Ai sono i professori? Sta facendo discutere negli Stati Uniti il caso di Ella Stapleton, studentessa della Northeastern University, una delle università private più prestigiose degli Usa, con sede a Chicago, che ha preteso dal college un risarcimento dopo aver scoperto che il suo docente aveva preparato gli appunti del corso servendosi di ChatGpt. Ne ha parlato ieri il New York Times. Febbraio 2025: Stapleton è all’ultimo anno della NU. Sta rileggendo il materiale fornito dal suo professore di economia quando qualcosa cattura la sua attenzione. A metà del documento relativo a una lezione sui “modelli di leadership”, nota dei passaggi che hanno tutta l’aria di essere istruzioni chieste al software di intelligenza artificiale. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il prof usa ChatGpt per preparare il corso, la studentessa chiede indietro la retta dell’università