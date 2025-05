il procuratore della cpi karim khan si è autosospeso per accuse di molestie sessuali

Il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, si è temporaneamente autosospeso in attesa dell’esito di un’indagine interna delle Nazioni Unite su presunte molestie sessuali. A darne notizia è stato lo stesso ufficio del procuratore. Le indagini sul procuratore della Cpi Karim Khan. Khan, 55 anni, è sotto inchiesta da novembre, dopo la denuncia di una sua ex assistente. Le accuse, secondo quanto scrive il Guardian, includono palpeggiamenti non consensuali, comportamenti coercitivi e abuso di autorità per un periodo prolungato. La donna ha inoltre raccontato di aver subito pressioni per ritirare le accuse. Khan ha negato ogni addebito, parlando di una campagna di disinformazione orchestrata contro di lui. Lo scandalo è emerso nello stesso periodo in cui il procuratore ha chiesto mandati d’arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e tre leader di Hamas, accusati di crimini di guerra. 🔗Leggi su Lettera43.it

