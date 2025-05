Il primo trailer di Task dal creatore di Omicidio a Easttown

Il primo trailer di "Task", dramma poliziesco di sette episodi creato da Brad Ingelsby, è finalmente disponibile. Dopo il successo di "Omicidio a Easttown" con Kate Winslet, Ingelsby torna a raccontare storie avvincenti. La serie, in arrivo su Sky e Now, esplora la vita nella periferia degli operai, promettendo emozioni e suspense.

Roma, 16 mag. (askanews) - Arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now "Task", il nuovo dramma poliziesco Hbo in sette episodi ideato, sceneggiato e prodotto da Brad Ingelsby, già creatore dell'acclamato "Omicidio a Easttown" con Kate Winslet. La serie è ambientata nella periferia operaia di Philadelphia. Il protagonista è Mark Ruffalo nei panni di un agente dell'FBI a capo di una task force che deve porre fine a una serie di violente rapine, compiute da un insospettabile padre di famiglia interpretato da Tom Pelphrey. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il primo trailer di "Task", dal creatore di "Omicidio a Easttown"

