il prezzo del gas apre in rialzo a 3547 euro

Il prezzo del gas registra un avvio in rialzo, aprendo a 35,47 euro al megawattora, con un incremento dello 0,6% ad Amsterdam. Gli operatori del settore monitorano attentamente gli stoccaggi e le temperature, fattori chiave che influenzano le dinamiche del mercato.

Avvio in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori del settore che guardano al livello degli stoccaggi ed all'andamento delle temperature. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo dello 0,6% a 35,47 euro al megawattora.

