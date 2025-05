Il Presidente Mattarella al centro della Nazioni Unite | Torino sede ideale | Video

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l'importanza di Torino come sede ideale per ospitare il campus delle Nazioni Unite. Durante il suo intervento al Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite (Itcilo), ha evidenziato il legame storico della città con la tradizione del lavoro e del progresso, evidenziando il suo ruolo cruciale a livello internazionale.

“Non potrebbe esservi sede più adatta di Torino per ospitare il campus, città storicamente legata alla tradizione di lavoro e progresso”, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento presso il Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite (Itcilo) di. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Il Presidente Mattarella al centro della Nazioni Unite: "Torino sede ideale" | Video

Ne parlano su altre fonti

Mattarella a Torino cita papa Leone: “I tempi li costruiamo noi”

Da msn.com: Partecipa alla cerimonia di apertura dell'anno accademico della scuola di sviluppo del centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale ...

Mattarella: non vi può essere pace senza salari equi. «Giustizia sociale imprescindibile per la pace»

Lo riporta msn.com: Per il Capo dello Stato «formazione e sviluppo tecnologico sono sempre più temi fra di loro collegati, a cominciare delle sfide dell’intelligenza artificiale» ...

Il presidente della Repubblica Mattarella a Torino in visita al centro di formazione dell'agenzia Onu. I 60 anni di un'istituzione d'eccellenza

Secondo torino.corriere.it: Il capo dello Stato, accompagnato dal sindaco Stefano Lo Russo e dal governatore Alberto Cirio, si trova in città per l’inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dei master della Turin School of ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Presidente Mattarella a Fico affida mandato esplorativo

Il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, Fico, il mandato esplorativo, cioè un incarico informale (di solito dato al presidente di una Camera) affinché faccia un nuovo giro di consultazioni per uscire dalla crisi Mattarella ha dato dunque il compito di verificare l'esistenza e fattibilità di una maggioranza politica composta dai Gruppi che sostenevano il governo precedente.