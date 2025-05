Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca Bruce Springsteen | Imbecille sopravvalutato non ha talento

Il presidente Donald Trump ha scatenato una polemica attaccando Bruce Springsteen, definendolo un "imbecille sopravvalutato" privo di talento. La critica è stata condivisa sul social Truth, dando luogo a un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori del rocker. Questa controversia mette in luce le tensioni tra musica e politica nell'attuale panorama statunitense.

Donald Trump contro Bruce Springsteen: Il Presidente degli Stati Uniti ha attaccato il cantante sul social Truth attraverso un post. Donald Trump contro Bruce Springsteen: ”Senza talento”. Foto da Virgilio.it Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump senza freni contro il rocker Bruce Spingsteen, sostenitore dei Democratici e sostenitore di Joe Biden e Kamala Harris. Trump ha dedicato al cantante un post sul social Truth esordendo: “Vedo che Bruce Springsteen, altamente sopravvalutato, va in un Paese straniero a parlare male del Presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la sua musica, né le sue politiche di sinistra radicale. Cosa più importante, non ha talento”. E, ancora: “E’ solo un imbecille invadente e odioso. Ha sostenuto in maniera dichiarata il corrotto Joe Biden, uno stupido mentalmente incapace nonché il nostro peggior presidente di sempre che ha quasi distrutto il nostro Paese. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca Bruce Springsteen: ” Imbecille sopravvalutato, non ha talento”

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca Bruce Springsteen: " Imbecille sopravvalutato, non ha talento"

Donald Trump contro Bruce Springsteen. E non risparmia neppure Taylor Swift.

Donald Trump contro Bruce Springsteen: "Imbecille senza talento"

