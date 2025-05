Il preposto per la sicurezza sul lavoro | il guardiano silenzioso del rischio

Il preposto per la sicurezza sul lavoro è il guardiano silenzioso del rischio, responsabile di mantenere l'equilibrio tra operatività e tutela. Non si limita a supervisionare, ma svolge un ruolo cruciale per garantire un ambiente sicuro, adottando un approccio collaborativo e consapevole, lontano dall'arroganza del potere. Scopriamo insieme la sua importanza e le sue responsabilità.

Tempo di lettura: 5 minuti Tra le figure professionali che riguardano la sicurezza sul lavoro,il preposto non si limita a “stare attento” o “supervisionare”, è una presenza che tiene in equilibrio la tensione tra operatività e tutela. Non impugna strumenti legislativi con l’arroganza di chi comanda, ma indossa la responsabilità di chi si rimbocca le maniche ogni giorno, traducendo le norme in prassi concrete. Cammina accanto ai lavoratori, li conosce per nome, ne osserva i gesti, ne intuisce gli errori prima che accadano. Non è un burocrate: è un radar umano, calibrato sulla sicurezza. Abbiamo parlato dell’importanza della formazione per la figura del preposto per la sicurezza con il team di Progetto81, che si occupa di formazione e consulenza in merito alla sicurezza sul lavoro, offrendo anche il corso preposto, di seguito un riassunto della nostra chiacchierata. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il preposto per la sicurezza sul lavoro: il guardiano silenzioso del rischio

Cosa riportano altre fonti

Ruoli e compiti del preposto alla sicurezza sul lavoro in sanità

Si legge su quotidianosanita.it: In sanità certamente più di altri comparti lavorativi occorre per il “preposto alla sicurezza sul lavoro” fissare, indicare e chiarire il suo bagaglio culturale per non inciampare in ...

Obblighi di vigilanza del preposto sui luoghi di lavoro

Secondo puntosicuro.it: La questione dell'assiduità della presenza del preposto sui luoghi di lavoro e dei limiti del suo obbligo di vigilanza è stata oggetto di importante approfondimento giurisprudenziale, che ha contribui ...

Articoli sulla categoria Preposti

Scrive puntosicuro.it: Lavoratori, datori di lavoro, soggetti formatori e ... novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza”. Focus su docenti formatori, preposti, tutor d’aula e sugli spazi confinati.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sicurezza sul lavoro: l'importanza di una buona formazione

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è diventata di vitale importanza: per la legge e per l'incolumità dei lavoratori.