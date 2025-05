Giuseppe Pezzella (nella foto di Empoli Fc) si aggiudica la 23esima edizione del premio Leone d’Argento. L’esterno partenopeo, che iscrive quindi per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Sebastiano Luperto, è stato il più votato dai tifosi tra gli altri finalisti Viti, Marianucci, Henderson e Gyasi. Questi ultimi due si sono comunque consolati rispettivamente il 22esimo premio della Critica-Antonio Bassi (assegnato da un’apposita giuria tecnica composta da giornalisti, allenatori e calciatori), e il terzo premio Sauro Cappelli, dedicato allo storico e indimenticato Assessore del Comune di Empoli e per il quale erano rientrati in gioco anche i cinque eliminati nella fase di semifinale, ovvero mister Roberto D’Aversa, Liberato Cacace, Sebastiano Esposito, Alberto Grassi e Pietro Pellegri. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL PREMIO. Il Leone d’Argento a Giuseppe Pezzella. Seghetti ’Leoncino’