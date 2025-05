Il premier albanese si inginocchia davanti a Meloni e respinge le richieste di Starmer sui migranti | il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Nel nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, il podcast di Fanpage.it, analizziamo il vertice in Albania tra Edi Rama e Giorgia Meloni. Il premier albanese si inginocchia in segno di rispetto, ma respinge le richieste di Keir Starmer sui migranti. Scopri di più su questo interessante incontro. Tune in alle 18.00!

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del vertice in Albania dove Edi Rama ha accolto Giorgia Meloni con un inchino. E poi ha rifiutato la richiesta del premier britannico di accogliere i "suoi" migranti nei centri albanesi. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il premier albanese si inginocchia davanti a Meloni e respinge le richieste di Starmer sui migranti: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Giorgia Meloni a Tirana, il premier albanese Rama si inginocchia: «Edi, dai no!»

Come scrive iodonna.it: Il premier albanese si inginocchia davanti a lei tra sorrisi e battute: «Lo devi fare solo quando siamo soli io e te». La scenetta in video ...

Edi Rama si inginocchia davanti a Meloni: la reazione della premier è sorprendente

Si legge su affaritaliani.it: Vertice CPE a Tirana: Edi Rama accoglie Giorgia Meloni in ginocchio, lei scherza: “Lo fa solo per sembrare alto quanto me” ...

Meloni accolta a Tirana da Edi Rama che si inginocchia a mani giunte davanti a lei

Si legge su ilgiornale.it: La premier Meloni arriva a Tirana per il vertice della Comunità politica europea. edi Rama, il leader albanese, si è inginocchiato davanti alei a mani giunte, poi l'ha abbracciata calorosamente. Ebs ( ...

