Il premier albanese si inginocchia davanti a lei tra sorrisi e battute | Lo devi fare solo quando siamo soli io e te La scenetta in video

Durante la sua visita a Tirana per la sesta riunione della Comunità politica europea, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto un'accoglienza calorosa dal premier albanese Edi Rama, che, in un momento di leggerezza, si è inginocchiato davanti a lei tra sorrisi e battute, promettendo che tali gesti avrebbero avuto luogo solo in privato.

( a skanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a piazza Scanderbeg, nel cuore di Tirana, per partecipare alla sesta riunione della Comunità politica europea (Cpe). La premier è stata accolta, così come gli altri leader, dal primo ministro albanese Edi Rama su un tappeto rosso. Rama, noto per il suo stile di abbigliamento non conformista, con sneakers bianche e vestito scuro, si è inginocchiato davanti a lei (come già avvenuto in altre occasioni). La premier, divertita, gli ha detto: «Lo devi fare quando siamo soli io e te». iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Giorgia Meloni a Tirana, il premier albanese Rama si inginocchia: «Edi, dai no!» iO Donna. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il premier albanese si inginocchia davanti a lei tra sorrisi e battute: «Lo devi fare solo quando siamo soli io e te». La scenetta in video

