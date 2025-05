Il prefetto Carnevale commissario per la reindustrializzazione di Cerano | Io facilitatore per concretizzare gli investimenti

Il prefetto Carnevale è stato nominato commissario per la reindustrializzazione di Cerano, con l'obiettivo di attrarre investimenti e creare posti di lavoro. Io, in qualità di facilitatore, collaborerò attivamente a questo processo, consapevole della grande responsabilità che comporta. La sfida principale sarà garantire occupazione rispettando l'ambiente, un tema cruciale per il nostro territorio, già segnato da molte questioni.

«Avverto una grande responsabilità. La sfida sarà garantire occupazione nel rispetto dell?ambiente. E su quest?ultimo fronte in questo territorio tante sono state le. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Il prefetto Carnevale commissario per la reindustrializzazione di Cerano: «Io facilitatore per concretizzare gli investimenti»

Ne parlano su altre fonti

Brindisi, il prefetto Carnevale nominato commissario del Governo per la decarbonizzazione

Si legge su msn.com: Il Governo ha nominato il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, come commissario per il processo di reindustrializzazione e la decarbonizzazione ...

Il prefetto Carnevale nominato commissario straordinario per la transizione green

Si legge su brindisisera.it: Il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, è stato ufficialmente nominato Commissario Straordinario per il processo di reindustrializzazione dell’area industriale brindisina. La nomina, firmata dalla P ...

Lega Brindisi soddisfazione per incarico al Prefetto

Riporta brindisilibera.it: ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this functionality ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Animal Crossing: New Horizons - Nuovo aggiornamento a tema Carnevale

Sia che si trattidi giocatori recenti che hanno acquistato Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite durante le feste o di residenti dilunga data, speriamo che questo aggiornamento gratuito ravvivi le isole ditutti grazie allo spirito carnevalesco, ai nuovi oggetti stagionali e tanto altro.