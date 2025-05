Oggi alle 18 al Grand Hotel et de Milan (via Manzoni 29) Paolo Mariconti presenta il suo libro “Effetto Danza - Il potere della danza nel riscrivere il tempo“, opera che coniuga medicina, neuroscienze ed esperienza corporea, per rivelare come la danza possa diventare una potente alleata nella prevenzione dell’invecchiamento e nella costruzione di un benessere. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Roberto Bolle, che firma anche la prefazione del volume, e sarà moderata dalla giornalista Francesca Carminati. Il libro è un’indagine scientificamente fondata sul potere trasformativo della danza. Non solo disciplina artistica, ma anche strumento di riequilibrio fisico, psichico ed emotivo, la danza si rivela – nelle pagine del libro – come un alleato prezioso nella prevenzione dell’invecchiamento e nella promozione di una piena vitalità. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il potere anti-invecchiamento della danza