Il ponte degli sprechi San Michele a scadenza Si rischia un altro caos

Il ponte San Michele a Scadenza rischia di cadere nel caos. Sebbene il 2030 sembri lontano, è urgente agire: progettare e realizzare un'alternativa prima che questa infrastruttura cruciale venga nuovamente chiusa, come accaduto inaspettatamente il 14 settembre. È tempo di affrontare il problema per garantire la sicurezza e la continuità dei collegamenti tra Paderno e Calusco.

Il 2030 sembra lontano, ma non lo è. Occorre fare in fretta: scegliere, progettare e costruire un’alternativa prima che il vecchio ponte San Michele sull’Adda tra Paderno, provincia di Lecco, e Calusco, Bergamo, "scada" e venga chiuso. Di nuovo, come successo all’improvviso la sera del 14 settembre 2018, con una serrata durata poi 24 mesi per rimetterlo completamente a nuovo ed evitare che crollasse sotto il peso di quasi un secolo e mezzo di storia e di passaggio di auto e treni. Un intervento costato 20 milioni di euro - tanti quanti i 2 milioni di vecchie lire rivalutate pagate all’epoca per tirarlo su, 85 metri sopra il fiume -, servito solo a tardarne la dismissione, perché, appunto, nel 2030 o poco oltre, il "gigante" da 2.600 tonnellate di ferro e ghisa e 6mila metri cubi di pietra e granito di basamenti dovrà essere definitivamente interdetto al traffico ferroviario e veicolare, poiché consolidarlo ulteriormente significherebbe sostituirne ogni singolo pezzo e allora tanto vale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ponte degli sprechi. San Michele a scadenza. Si rischia un altro caos

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il ponte degli sprechi. San Michele a scadenza. Si rischia un altro caos

Si legge su ilgiorno.it: Il passaggio sull’Adda tra le province di Lecco e Bergamo sarà chiuso nel 2030. Le Amministrazioni temono una replica della serrata improvvisa del 2018.

San Michele, le tre ipotesi per il nuovo ponte tra Calusco e Paderno. L'assessore Terzi: «Chi non lo vuole abbia il coraggio di dirlo»

Secondo bergamo.corriere.it: Presentati gli scenari per la nuova struttura sull’Adda. Porterà i treni a 142 al giorno e gli automezzi a triplicare ...

Paderno d’Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d’urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta''

Scrive msn.com: Il manufatto di fondamentale importanza per i collegamenti fra Lecchese e Bergamasca subisce le continue vibrazioni causate dal passaggio delle auto e dei treni. Avviato il procedimento di dibattito p ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ancona, Mattia Rossetti pugnala a morte l’amico Michele Martedì per una ragazza

L'ombra dell'angoscia psichiatrica si estende al delitto ad Ancona, dove ieri il parrucchiere Michele Martedì, 26 anni, è stato pugnalato a morte dall'amico Mattia Rossetti, che ha espresso tutto il suo odio per la vittima in un racconto.