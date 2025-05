Il Policlinico Campus Bio-Medico corre per la salute del fegato con la Run for Liver

Il Policlinico Campus Biomedico promuove la salute del fegato con la "Run for Liver", un evento che si svolgerà domani a Roma. Partecipare significa prendere parte a una corsa leggera o a una passeggiata, con opportunità di screening medici e consulti specialistici per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Un’occasione per prendersi cura del proprio benessere.

ROMA (ITALPRESS) – Una corsa leggera, o passeggiata per chi preferisse, nel cuore verde della Capitale, con la possibilità di sottoporsi a screening medici e consulti specialistici per tutto l’arco della mattina. Torna domani a Roma la Run for Liver, promossa dall’Unità Operativa Complessa di Medicina clinica ed Epatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e giunta ormai alla sua settima edizione: la manifestazione mira a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della salute del fegato per la quale è fondamentale l’attività fisica. Attese centinaia di persone tra infermieri, medici, sportivi e semplici cittadini, che si incontreranno a Villa Borghese per una mattinata all’insegna della consapevolezza e del movimento. “L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sul ruolo chiave che l’attività fisica riveste nella prevenzione delle patologie epatiche – ha commentato Giovanni Galati, epatologo e ideatore dell’evento insieme ai colleghi della unità di Medicina clinica ed Epatologia del Policlinico Campus Bio-Medico -. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Il Policlinico Campus Bio-Medico corre per la salute del fegato con la Run for Liver

Il Policlinico Campus Bio-Medico corre per la salute del fegato con la Run for Liver

Policlinico Campus bio-medico, Carlo Tosti e Paolo Sormani confermati ai vertici

Il nuovo cda del Policlinico Universitario rimarrà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2027. Due i nuovi ingressi: Guido Costamagna e Anna Maria Ferraresi

Campus Bio-Medico: confermati ai vertici Tosti e Sormani

L'annuncio arrivato con l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione del Policlinico universitario, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2027

