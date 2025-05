Il piano Ausl contro le zanzare | Attenti alle malattie importate

L’arrivo del caldo in città e le piogge primaverili fanno scattare a Modena il piano Ausl anti-zanzare, per prevenire e tutelare ambiente, animali e cittadini. La città non si farà trovare impreparata ed è già operativo il nuovo Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi 2025, promosso dall’Azienda Usl che punta a proteggere la salute dei cittadini attraverso una rete di controlli, interventi rapidi e attività di prevenzione. Oltre al fastidio delle punture, infatti, alcune zanzare che si trovano principalmente in paesi caldi e afosi come Sud America, Africa ed Asia, possono trasmettere virus come Dengue, Chikungunya, Zika e West Nile. Il sistema di intervento in emergenza del Servizio di Igiene Pubblica è attivo dal 1° maggio fino al 31 ottobre, sette giorni su sette e 24 ore su 24, pronto ad agire in caso di segnalazioni di infezione anche solo sospetta. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

