Brizzi Giovedì mattina apro gli occhi in un letto che non è il mio, e riconosco la sagoma dell’amico Giorgio di spalle alla finestra, circonfuso dalla luce inconfondibile di Roma. Sul dorso della sua felpa spicca una stampa che inneggia al Bologna, e nello spazio di un istante realizzo che è tutto vero: il Bologna ha vinto la Coppa Italia. La carestia di trofei lunga più di mezzo secolo è terminata, la biblica traversata del deserto si è protratta sette volte sette anni, più un paio di stagioni in cui la speranza è tornata ad affacciarsi, dapprima timida poi sempre più decisa. E noi che abbiamo creduto senza bisogno di vedere, solo per forza di fede, ora abbiamo una certezza: non sognavamo, davvero il Bologna poteva tornare a guardare in faccia le cosiddette “big” e vincere un trofeo. Servirà tempo, io credo, perché la dirigenza del club, mister Italiano e i ragazzi realizzino cosa significa per Bologna questo exploit: ci hanno rimessi in connessione con un’antica gloria che per noi ha i volti e le voci dei nonni, degli zii, dei genitori, una gloria che da oggi ha trentamila testimoni in più. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il patto tra generazioni allo stadio. Nonni e nipoti uniti dal trionfo