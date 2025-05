il parlamento del belgio ha scelto di continuare a tenere aperte le sue centrali nucleari

Il parlamento del Belgio si è espresso con larga maggioranza a favore della proposta di legge del governo avanzata per abbandonare un piano del 2003 che prevedeva la graduale dismissione delle centrali nucleari del Paese. Al momento, le centrali attive sono due; inizialmente avrebbero dovuto essere chiuse entro il 2025, ma nel 2022 era stata posticipata di dieci anni. A battersi per un’inversione di rotta è stata l’ala conservatrice del Parlamento che, da febbraio, sostiene il primo ministro Bart De Wever. Gli unici voti contrari sono stati quelli dei Verdi fiamminghi (Groen) e dei Verdi francofoni (Ecolo), vicini ad Alexander De Croo, capo del precedente governo, che ad oggi sono all’opposizione. Il dibattito si è concluso con 102 voti a favore, 8 contrari e 31 astensioni. Il futuro delle centrali nucleari in Belgio. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

