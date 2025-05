il palcoscenico dei famosi e altre lezioni sull epoca del tutto esaurito

Uno spettacolo è ambientato nel 1747, quando ci fu davvero l’incontro da cui prende spunto, tra Bach e Federico il Grande; l’altro in un’epoca imprecisata in cui un imprecisato re d’Inghilterra viene ucciso e il figlio scemo deve ereditare il trono. Uno è scritto da un signore di ottant’anni, l’altro da un trentacinquenne che, nella foto sul suo sito, ha mezza testa rasata e mezza coi capelli lunghi, e a me viene subito in mente Logan Roy: I love you, but you’re not serious people. Uno l’ho visto a Londra, l’altro a Bologna. Uno è interpretato da appunto Logan Roy – cioè da Brian Cox, che qualunque cosa faccia dopo e abbia fatto prima sarà per noi fanatici di “Succession” sempre Logan Roy; l’altro da Luca Bizzarri e Francesco Montanari. Ovvero: uno è interpretato da uno che non deve più dimostrare niente, l’altro da due che devono ancora dimostrare tutto. 🔗Leggi su Linkiesta.it

