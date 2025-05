Il nuovo Papa Leone XIV è già stato qui; Saronno si fingeva ginecologo per girare video hard

Nella nuova edizione del Notiziario, si racconta la sorprendente visita del Papa Leone XIV a Bollate e le sue controversie, incluso un passato a Saronno in cui si fingeva ginecologo per girare video hard. In evidenza anche la trasformazione di Uboldo e l’escalation di violenza in centro a Lazzate. Un numero ricco di eventi e curiosità!

La notizia di apertura della nuova edizione del Notiziario è il racconto della presenza del nuovo Papa Leone XIV già in visita a Bollate in passato. Saronno, si fingeva ginecologo per girare video hard Uboldo, da spazio vandalizzato a centro di aggregazione Scoppia la violenza in pieno centro a Lazzate, la rabbia del sindaco Bollate . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

