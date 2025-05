Il nonno del Papa Leone XIV è Salvatore Riggitano origini siciliane confermate dai documenti

Il nonno di Papa Leone XIV, Roberto Francesco Prevost, è Salvatore Riggitano, di origini siciliane documentate. Negli ultimi mesi, sono emerse diverse versioni sulla sua famiglia; alcune fonti indicano erroneamente Jean Lanti Prevost come nonno paterno, creando confusione sulle radici storiche del pontefice recentemente eletto nel 2025.

Nel corso degli ultimi mesi, circolano molteplici versioni circa l’origine familiare del Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost), recentemente eletto al soglio pontificio nel 2025. Tra le informazioni diffuse, alcune fonti suggerivano che il nonno paterno portasse il nome di Jean Lanti Prevost e avesse origini piemontesi, collegandolo a Settimo Rottaro, in provincia di Torino, . L'articolo Il nonno del Papa Leone XIV è Salvatore Riggitano, origini siciliane confermate dai documenti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Il nonno del Papa Leone XIV è Salvatore Riggitano, origini siciliane confermate dai documenti

Ne parlano su altre fonti

Papa Leone XIV, il nonno di Prevost «era siciliano». Ecco come si chiamava e le origini della famiglia

Come scrive msn.com: Papa Prevost ha il nonno paterno di Milazzo, in provincia di Messina. Arriva una nuova indicazione sull'origine italiane di Leone XIV, e questa volta ...

«Papa Leone XIV ha sangue siciliano: il nonno era di Milazzo». Come si chiamava e le vere origini della famiglia del Santo Padre

Come scrive msn.com: Papa Prevost ha il nonno paterno di Milazzo, Messina. Arriva una nuova indicazione sull'origine italiane di Leone XIV e questa volta si parla ...

Papa Leone XIV ha origini in riva allo Stretto: il nonno si chiamava Gianni Riggitano | DOCUMENTI

informazione.it scrive: A partire dalla scorsa settimana, quando il fumo bianco si è levato dal camino della Cappella Sistina in Vaticano annunciando l’elezione di un nuovo Papa, genealogisti di tutto il mondo si sono messi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre:" Pap? non litigate.