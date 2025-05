Il narco-tunnel di Ginosa | 47enne gestiva spaccio di droga da un cunicolo nascosto sotto casa

Un 47enne di Ginosa, evaso dai domiciliari, è stato arrestato dopo la scoperta di un narcotunnel di 25 metri, costruito sotto la sua abitazione. All'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto droga, contanti, un giubbotto antiproiettile e sofisticati sistemi di videosorveglianza per eludere i controlli. Una realtà inquietante emersa in provincia di Taranto.

In provincia di Taranto un 47enne evaso dai domiciliari è stato arrestato: in casa nascondeva droga, soldi, un giubbotto antiproiettile e aveva costruito un tunnel sotterraneo di 25 metri per sfuggire ai controlli. Aveva anche telecamere e un sistema di videosorveglianza.

La droga spacciata da Ginosa fino a Bologna: 13 arresti, anche due caporali che sfruttavano braccianti

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: GINOSA - Un'associazione dedita al traffico e allo smercio di droga sull'asse Taranto-Bologna due caporali che sfruttavano i lavoratori nei campi. Sono 13 gli arresti dei carabinieri al termine di un' ...

Benevento: sequestrati farmaci dopanti e anabolizzanti, denunciato il commerciante 47enne

Da msn.com: L’operazione condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 47enne che gestisce un ...

