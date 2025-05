Il Napoli sonda Taylor dell’Ajax per sostituire Anguissa

Il Napoli è attivamente alla ricerca di un sostituto per Anguissa e ha messo nel mirino l'olandese Taylor dell'Ajax. Con la prossima stagione che si avvicina, il club partenopeo sta esplorando diverse opzioni sul mercato per rinforzare la squadra e affrontare al meglio le sfide in arrivo.

Si legge su napolimagazine.com: Il Napoli segue nuovamente con interesse Kenneth Taylor, centrocampista di proprietà dell'Ajax. Nove gol e sei assist in Eredivisie, sei in Europa League (con due passaggi decisivi) considerando anche ...

Il Napoli studia Taylor dell'Ajax, Gazzetta: emissari azzurri ad Amsterdam per il classe 2002, spunta il prezzo

Da msn.com: L’Ajax lo valuta venti milioni. Taylor ha conquistato gli osservatori del Napoli e le recensioni sono state tutte positive, non è rimasto indifferente all’interesse del Napoli".

