Il muro anti-onde invisibile si fa largo sotto il livello del mare

Ravenna, 16 maggio 2025 – Non si vede ancora nulla della diga a protezione del rigassificatore Snam, che sorgerà a 8,5 chilometri al largo del porto di Ravenna, ma sotto il livello del mare i lavori procedono velocemente. “È un’opera di ingegneria marittima molto avanzata – commenta Stefano Pasi, capo area Sviluppo Infrastrutture dell’Autorità di sistema Portuale e responsabile del progetto -, unica in Italia nel suo genere, perché completamente offshore, cioè senza un collegamento alla terraferma”. Sarà lunga 880 metri, larga 22 e consentirà un ormeggio sicuro alla nave rigassificatrice BW Singapore. Attualmente si sta completando il ‘campo prova’ per verificare il funzionamento della tecnica dei pali in ghiaia infissi sul fondale per consolidare il terreno e sorreggere il peso della struttura della diga. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

