il modenese alessandro ferrari è il nuovo direttore generale del teatro verdi di pisa

Il modenese Alessandro Ferrari è stato nominato nuovo direttore generale del Teatro Verdi di Pisa. La sua nomina è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa al termine di un avviso pubblico per l'incarico, che avrà durata fino al 31 dicembre 2026. Alessandro Ferrari si prefigge di valorizzare ulteriormente l'istituzione culturale.

