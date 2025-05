Il modello finito in un Cpr di Bari | Fuggito dal Gambia da bambino l’Italia ora è la mia casa

Fuggito dal Gambia da bambino, ora l'Italia è la mia casa. Ho affrontato un'infanzia segnata dall'abbandono del padre, dalla ricerca di mia madre in Senegal e dalla perdita della nonna. Il viaggio su un barcone verso l'Europa ha segnato l'inizio di una nuova vita, ma da febbraio sono rinchiuso in un CPR di Bari, cercando la libertà.

'In Cpr Bari migrante beve shampoo e finisce in ospedale'

Da msn.com: Ieri, 1 maggio, un "giovane migrante recluso nel Cpr di Bari-Palese, che era in sciopero della fame da una settimana, ha bevuto dello shampoo ed è finito in ospedale". (ANSA) ...

