Dal 19 maggio 2025 è possibile annullare il Modello 7302025: l’opportunità è concessa, ovviamente, a quanti abbiano già trasmesso la dichiarazione dei redditi. Errori, sviste o semplici dimenticanze possono portare alla necessità di rimettere mano alla documentazione già inviata all’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo i contribuenti hanno la possibilità di annullare il Modello 7302025 e rifarlo nuovamente correggendo in questo modo i dati che sono contenuti al suo interno. Restano ferme, ovviamente, tutte le altre date: il 30 settembre 2025 è il termine ultimo oltre il quale deve essere inviato;. il 31 ottobre è la deadline per il Modello Reddito PF.. Come funziona l’annullamento del Modello 730. Il Modello 7302025 inviato con errori può essere annullato. L’Agenzia delle Entrate permette di effettuare questa operazione una sola volta: chi avesse inviato la dichiarazione dei redditi con degli errori la può sostanzialmente cancellare. 🔗Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il Modello 730/2025 si può annullare dal 19 maggio