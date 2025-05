Chi frequenta i social network e si interessa di moda non può non averne sentito parlare. Lo stile japandi è praticamente dappertutto, trovando il favore di una grande fetta di pubblico di età molto diverse tra loro. E non è difficile capire perché. Il suo mix perfetto tra minimalismo giapponese e pragmaticità scandinava ha infatti la capacità di adattarsi a qualunque fascia anagrafica e a qualsiasi fisicità. Distinguendosi per eleganza ma anche per praticità. Il suo fascino poi, sta nel mettere insieme due estetiche che già da sole erano molto amate, ma che insieme diventano ancora più appealing, trovando diversi punti in comune nonostante siano geograficamente lontanissime tra loro. Stile japandi: cosa significa e come si costruisce. Ma che cosa si intende esattamente quando si parla di stile japandi? Nato nell’ambito dell’arredamento si è poi velocemente diffuso anche nell’ambito della moda. 🔗Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il mix perfetto tra minimalismo giapponese e pragmaticità scandinava spopola in rete