Il Milan stenta a crederci vuole andare alla Juve | tradimento in piena regola

Il Milan vive un momento critico, segnato dalla recente sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna. Ora, con il rischio di restare fuori dalle Coppe Europee, i rossoneri temono un’ulteriore beffa dalla Juventus, che potrebbe infliggere un durissimo colpo alla loro stagione. Tradimento e rivalità si intrecciano in un quadro complesso e inquietante per i tifosi milanisti.

La Juventus può fare un grosso sgarbo al Milan, che vive un momento difficilissimo e rischia addirittura di restare fuori dalle Coppe Europee: lo scenario che spaventa i rossoneri Il Milan ha perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna per 0-1, decisivo il gol di Ndoye che ha mandato in paradiso la squadra.

