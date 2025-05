Il messaggio itinerante di DonatoriNati | raccolta straordinaria di sangue al Goretti

Oggi, l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha ospitato il messaggio itinerante di DonatoriNati, che promuove l'importanza della donazione di sangue. Questa raccolta straordinaria ha ricevuto un caloroso benvenuto dalla direzione strategica e dal personale sanitario, sensibilizzando la comunità sull'importanza di donare sangue per salvare vite. Donare sangue è vita!

Donare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante di DonatoriNati, l'iniziativa che questa mattina ha fatto tappa a Latina per una donazione di sangue straordinaria all'ospedale Santa Maria Goretti.Grande accoglienza da parte della direzione strategica e del personale sanitario del.

