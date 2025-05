Il maxischermo allo stadio per Foggia-Messina i tifosi non potranno accedere sul terreno di gioco

Maxischermo allo stadio per Foggia-Messina, ma i tifosi non potranno accedere al terreno di gioco. A causa di imprevisti legati al maltempo, il manto erboso del "Franco Scoglio" risulta impraticabile. Sabato 17 maggio, i supporter potranno seguire la partita solo dal maxischermo installato, evitando l'accesso al campo.

Imprevisto durante l'organizzazione dell'evento che sabato 17 maggio consentirĂ ai tifosi di seguire la partita Foggia-Messina su un maxischermo installato allo stadio. Il maltempo di queste ore ha reso impraticabile il manto erbso del "Franco Scoglio". Non sarĂ quindi possibile accedere al. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il maxischermo allo stadio per Foggia-Messina, i tifosi non potranno accedere sul terreno di gioco

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maxischermo per i tifosi al Franco Scoglio per Foggia-Messina

Riporta canalesicilia.it: In occasione della gara di ritorno dei play-out tra Foggia e ACR Messina, in programma sabato 17 maggio, l’Amministrazione comunale di Messina ha disposto ...

Per Foggia-Messina, maxischermo al San Filippo

Secondo letteraemme.it: MESSINA. Dopo la straordinaria partecipazione registrata sabato scorso allo stadio “Franco Scoglio”, con migliaia di tifosi accorsi a sostenere l’ACR Messina, l’Amministrazione comunale – su impulso d ...

Foggia-Messina: maxi-schermo per la diretta tv, gratuito l’accesso allo stadio

messinasportiva.it scrive: In vista dell’evento calcistico in programma, sabato 17 maggio, alle ore 15, allo Stadio “Franco Scoglio” per la visione collettiva della gara di ritorno dei play-out tra Foggia e Acr Messina, l’Ammin ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L’Esport Summit 2021 torna a novembre allo Stadio Olimpico di Roma

Annunciati gli Esports Summit Awards. Nella suggestiva location dello Stadio Olimpico di Roma, il 17 e 18 novembre prenderà il via l’Esports Summit 2021, l’evento dedicato al mondo competitivo e ai suoi stakeholders, organizzato da Mkers e Social Media Soccer.