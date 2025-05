il mangialibri parte il festival per piccoli divoratori di storie

Storie poetiche, fiumi che crescono seguendo le stagioni dell’infanzia, bauli che come per incanto contengono il mare e i suoi abitanti, ma anche piccole isole che stimoleranno la fantasia e il delicato racconto di una coppia di uccellini con il loro uovo. Sette appuntamenti, da qui a fine giugno, con letture teatrali ed esplorazioni narrative dedicate a piccoli e grandi appassionati di letteratura per l’infanzia. È la rassegna “Il Mangialibri - Festival per piccoli divoratori di storie“, che si terrà negli spazi della biblioteca civica di Seregno. Domani alle 16, e in replica alle 17.30, gli attori della compagnia delleAli Teatro porteranno in scena lo spettacolo “Fiume di voce“, una lettura animata rivolta ai bimbi da 1 a 5 anni. Sabato 24 sempre delleAli Teatro propone “Pesce pesciolino - Il mare in un baule“, alle 10. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

