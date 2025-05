il libro siciliano la vela magica protagonista al salone internazionale del libro di torino

"La Vela Magica", un libro siciliano che esplora il viaggio di rinascita dopo la diagnosi di una malattia oncologica, sarà tra i protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino 2025. Scritto a quattro mani da Giusy e un co-autore, racconta la lotta, la speranza e la forza di reinventare la propria vita.

Il libro “La Vela magica” sarà uno dei protagonisti del Salone internazionale del Libro di Torino 2025. La diagnosi di una malattia oncologica, il buio iniziale, la forza di riuscire a ricominciare, riprogettare la propria vita. “La Vela magica” è una storia vera scritta a quattro mani da Giusy. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - il libro siciliano “la vela magica” protagonista al salone internazionale del libro di torino

Approfondimenti da altre fonti

il libro siciliano “la vela magica” protagonista al salone internazionale del libro di torino

Secondo cataniatoday.it: La lotta al tumore e la forza di "riappropriarsi della capacità di guardare l'orizzonte" ...

La lotta al tumore e la forza di riappropriarsi dell’orizzonte al Salone del Libro di Torino

Segnala blogsicilia.it: Il libro “La Vela magica” sarà uno dei protagonisti del Salone internazionale del Libro di Torino 2025. La diagnosi di una malattia oncologica, il buio iniziale, la forza di riuscire […] ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trading NFP News - etoro non agricola strategia di trading del libro paga non agricola implementata

Il Non-Farm Payroll etoro o NFP è uno dei principali indicatori della crescita economica. Il rapporto del PFN contiene le statistiche sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti per il mese precedente.