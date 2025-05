Il lapsus della deputata leghista | Quando Salvini era ministro dell’Inferno… – Video

Durante un acceso dibattito alla Camera sui temi dell'immigrazione, la deputata leghista Simona Bordonali commette un clamoroso lapsus, definendo Matteo Salvini "ministro dell'Inferno" anziché "ministro dell'Interno". Il video dell'incidente diventa virale, sollevando interrogativi e risate sulla gestione della comunicazione politica.

Alla Camera si sta parlando di sbarchi e di gestione dei migranti. A un certo punto prende la parola la deputata della Lega, Simona Bordonali, intenzionata a difendere l’operato di Matteo Salvini, quando era ministro dell’Interno durante il governo Conte I. Peccato che Bordonali lo definisca “ ministro dell’Inferno “. La deputata poi prova a uscirne così: “Certo che per qualcuno è stato un inferno.”. L'articolo Il lapsus della deputata leghista: “Quando Salvini era ministro dell’Inferno.” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il lapsus della deputata leghista: “Quando Salvini era ministro dell’Inferno…” – Video

