Il killer di Chiara Poggi Gli sms delle ’gemelle K’ | | Abbiamo incastrato Stasi

Nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco riaccendono i riflettori su un caso complesso. Tra messaggi inquietanti delle gemelle K e attrezzi rinvenuti nel canale, emergono piste inaspettate. "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi", si legge in uno degli sms chiave, rivelando possibili sviluppi nell'iter giudiziario. Un mistero che continua a intrigare l'Italia.

di Stefano Zanette GARLASCO (Pavia) Ipotesi parallele, tra vecchi sms, attrezzi ripescati dal canale e nuovi accertamenti. "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi" è uno dei 280 messaggi che sarebbero agli atti della Procura di Pavia nelle riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. È attribuito a Paola Cappa, gemella di Stefania e cugina di Chiara, inviato a un amico. Le “gemelle K“, come vennero allora ribattezzate le cugine della vittima, non sono mai state indagate, né citate nel lungo iter giudiziario che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi ai 16 anni che sta ormai quasi finendo di scontare. Ma il “supertestimone“, intervistato dalla trasmissione televisiva “Le Iene“ e dopo ascoltato dai carabinieri di Milano che stanno indagando su delega della Procura di Pavia, ha riferito, come confidenza ricevuta da una persona poi deceduta, che forse la cugina Stefania sarebbe stata vista gettare qualcosa nel cavo Bozzoni a Tromello, vicino alla casa (ora disabitata) che era dei nonni. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il killer di Chiara Poggi. Gli sms delle ’gemelle K’:: "Abbiamo incastrato Stasi"

