Grazie alla “collaborazione e alla condivisione delle informazioni”, Taiwan ha costruito una “fortezza” contro i tentativi di infiltrazione e contro la guerra cognitiva da parte “di attori stranieri”, un modo garbato per dire: Cina. E’ la costruzione di questa resilienza che “ci permette di assorbire gli choc, adattarci alle pressioni e di emergere più forti”, ha detto qualche giorno fa al Summit delle democrazie di Copenhaghen Tsai Ing-wen, ex presidente di Taiwan e oggi uno dei volti più conosciuti della difesa delle democrazie liberali nel mondo. In un perfetto inglese, alla platea che ogni anno si riunisce nella capitale danese per opera all’ex segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen, fondatore e presidente della Fondazione Alliance of Democracies, Tsai ha definito quella che ha costruito negli anni di presidenza a Taiwan “l’impalcatura dell’autonomia sostenibile”. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

Il gran discorso di Tsai all'Europa