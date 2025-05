il governo non se ne vanta ma i nostri btp piacciono allo straniero

La Banca d’Italia, nella sua pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”, comunica che a febbraio (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) la percentuale del debito detenuta dai non residenti è aumentata al 31,9 per cento (dal 31,4 dello scorso gennaio), mentre quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) è aumentata al 14,3 per cento (dal 14,2 del mese precedente). Prosegue dunque il trend di incremento del possesso del nostro debito pubblico da parte dei non residenti. Un fenomeno alimentato dal fatto che i nostri Btp sono e restano i titoli sovrani più remunerativi per gli investitori in Eurozona. Ovviamente, questa condizione di per sé non è affatto sufficiente a giustificare l’interesse dei non residenti. Che invece deriva dalla capacità sin qui mostrata dal governo Meloni di tenere complessivamente stretti i cordoni della borsa, oltre che dal contesto macroeconomico dell’Eurozona, con la Banca centrale europea impegnata a ridurre i tassi e la Germania che ha gettato il cuore oltre il pareggio di bilancio promuovendo una maxi misura di keynesismo militare d’antan, col neo cancelliere Friedrich Merz, soggetto piuttosto prono alle gaffe o forse qui semplicemente sincero, a proclamare che quello tedesco diverrà l’esercito più potente d’Europa, facendo scorrere brividi di storica inquietudine lungo le schiene più consapevoli. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

