Il Giro d’Italia e il fascino della città senza auto Chiudiamo Lecce una volta al mese

Caro Direttore, spero tu stia bene! Oggi voglio condividere con te il fascino di Lecce, che chiude alle auto una volta al mese, creando un'atmosfera unica. In questo contesto, esploreremo il Giro d'Italia e la passione per il ciclismo, avvicinandoci anche al podismo, la mia seconda passione. Ho visto il bellissimo...

Caro Direttore, come stai? È un po' di tempo che non ci sentiamo. L'ultima volta abbiam parlato di basket, ma oggi, cambiamo sport. Visti i recenti accadimenti, parleremo di ciclismo, e, se me lo permetti, di podismo, che dopo il basket è la mia seconda passione. Ho visto il bellissimo.

Il Giro d’Italia e il fascino della città senza auto. “Chiudiamo Lecce una volta al mese”

La lettera al direttore di un lettore che parte dal nostro video sul percorso, prima dell'arrivo dei ciclisti, e dalla sua esperienza personale di podista, per rilanciare l'idea. "Perché non replichia ...

Giro d’Italia 2025, tutte le tappe: percorso e i favoriti della corsa, Mads Pedersen in maglia rosa

Il Giro d'Italia 2025 è la 108ª edizione della Corsa Rosa che si svolge dal 9 maggio all'1 giugno. Partenza da Durazzo, in Albania e arrivo a Roma. Tutto sulle 21 tappe in programma e le tre settimane ...

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Mads Pedersen ha vinto la 5^ tappa, Zambanini 2°! (oggi 14 maggio)

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica oggi 14 maggio: Mads Pedersen vincitore 5^ tappa Ceglie Messapica Matera, Edoardo Zambanini secondo.

