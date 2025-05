Il giorno dei Ceri L' alzata le birate e poi la folle corsa verso il Monte

La Festa dei Ceri di Gubbio è un evento vibrante che unisce tradizione e fervore. Tra alzate, birate e la frenetica corsa verso il monte, le piazze si animano di colori, musica e entusiasmo. Questa celebrazione onora i santi patroni, Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio Abate, in un giorno di festa indimenticabile per la comunità e i visitatori.

Un'esplosione di colori e di entusiasmo che si riversa nelle piazze. E' la Festa dei Ceri, con cui Gubbio celebra i suoi santi più importanti: Sant'Ubaldo - patrono del piccolo borgo perugino -, San Giorgio e Sant'Antonio Abate 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il giorno dei Ceri. L'alzata, le birate e poi la folle corsa verso il Monte

Su questo argomento da altre fonti

Il giorno dei Ceri. L’alzata, le birate e poi la folle corsa verso il Monte

Si legge su msn.com: Brividi per Sant’Ubaldo: cade ma poi riesce a chiudere il portone. Funziona la modifica del percorso in piazza Quaranta Martiri.

Gubbio, la magia dei Ceri incanta l’Umbria: folla in festa per l’Alzata

laprimapagina.it scrive: Un fiume di emozioni ha invaso Piazza Grande per uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno: l’Alzata dei Ceri. Gubbio ha celebrato con orgoglio e ...

Il giorno più atteso dell'anno

Si legge su rainews.it: Gubbio è in fermento fin dall'alba. Oggi è il giorno della Festa, il giorno più atteso dell'anno. Una serie di eventi, con una ritualità secolare, si ripete dalla mattina prima della Corsa dei Ceri. A ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19: Natale in intimit?, come un giorno ordinario in famiglia

Agostino Miozzo (CTS) a 24Mattino su Radio 24:??Azzardata apertura impianti sciistici, ci vuole coordinamento europeo?:???Considerando che siamo nel pieno dell?epidemia decidere adesso di aprire gli impianti? un po? azzardato? Lo ha detto? Agostino Miozzo,?coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a?24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.