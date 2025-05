Il genocidio e l’archivio coloniale che si riapre

L'apertura dell'archivio coloniale riporta alla luce le cicatrici di un genocidio dimenticato. In un'era di crescente censura, è fondamentale riflettere su chi detiene la narrazione e come le lingue sfuggano al controllo. Esploriamo il legame tra memoria storica e identità, essenziale per comprendere il passato e affrontare le ingiustizie del presente.

Nessuno possiede una lingua. Insistere su questa banale constatazione, quando gli altri mezzi della sfera pubblica sono sempre più soggetti a censura, non significa semplicemente mantenere un distacco critico. Se, . Il genocidio e l’archivio coloniale che si riapre il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il genocidio e l’archivio coloniale che si riapre

Approfondimenti da altre fonti

Il genocidio e l’archivio coloniale che si riapre

ilmanifesto.it scrive: Israele (Commenti) Nessuno possiede una lingua. Insistere su questa banale constatazione, quando gli altri mezzi della sfera pubblica sono sempre più soggetti a censura, non significa semplicemente ma ...

Intersezionalità: femminismo, genocidio in Palestina e violenza coloniale

Da infopal.it: Noi femministe assistiamo al genocidio in corso a Gaza, prosecuzione di oltre settantacinque anni di violenza coloniale israeliana contro i palestinesi. Più di due decenni dopo la “Guerra al Terrore”, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra Ucraina : 4.000 le vittime civili, la Russia compie genocidio

Sono quasi 4.000 le vittime civili accertate in Ucraina dal 24 febbraio, data di inizio del conflitto.